خاص.. النيابة العامة الكويتية تحتجز المصرية داليا بدران لإساءتها للكويت

أكد مصدر أمنى كويتى، أن النيابة العامة الكويتية أوقفت سيدة الأعمال الشهيرة داليا بدران بتهمة الإساءة إلى الكويت والقوات المسلحة.





وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النيابة العامة ستكمل التحقيقات غدا الإثنين مع داليا بدران وهى من أصول مصرية وتحمل الجنسية الكويتية بعدما قامت وزارة الداخلية الكويتية برفع دعوى قضائية ضدها.

وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قد أحالت ، قضية بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".