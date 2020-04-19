AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خاص.. النيابة العامة الكويتية تحتجز المصرية داليا بدران لإساءتها للكويت

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:22 م
النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية
Advertisements
ميـــس رضــا

أكد مصدر أمنى كويتى،  أن النيابة العامة الكويتية أوقفت سيدة الأعمال الشهيرة داليا بدران بتهمة الإساءة إلى الكويت والقوات المسلحة.


وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النيابة العامة ستكمل التحقيقات غدا الإثنين مع داليا بدران وهى من أصول مصرية وتحمل الجنسية الكويتية بعدما قامت وزارة الداخلية الكويتية برفع دعوى قضائية ضدها.

 

وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قد أحالت ، قضية بدران قبل عدة أيام إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

الكويت تحتجز مصريا ظهر في مقطع يعترض على إجراءات مواجهة كورونا

النيابة العامة الكويتية تستدعى مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

مصطفى بكري: شكرا للكويت على قرار ضبط مبارك البغيلي

ترشيحاتنا

على طريقة ياسمين وأبو هشيمة.. 10 صور لـ درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح المساجد فى رمضان.. فيديو

اندلاع حريق بمركز تجاري في جدة .. تفاصيل

خـاص.. مصدر دبلوماسي: إجلاء الكويتين من مصر بداية من الإثنين والأولوية لهذه الفئة

قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي

حارس بيراميدز يماطل في التجديد من أجل عيون الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج

على طريقة ياسمين وأبو هشيمة.. 10 صور لـ درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار