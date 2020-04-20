بسبب عطلة شم النسيم.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-4-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2020 بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.. ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 738 جنيهًا، بعد أن كان يُسجّل أول أمس نحو 736 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 839 جنيهًا إلى 843 جنيهاً.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 769 جنيها إلى 773 جنيها.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 734 جنيها إلى 738 جنيها





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 629 جنيها إلى 633 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 489 جنيها إلى 492 جنيها .





يتراوح سعر الجنيه الذهب 5872 جنيها إلى 5904، يزن 8 جرامات .





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.