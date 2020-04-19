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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يعلن سبب إعفاء المتحدث باسم الوزارة من منصبه.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن فكرة فتح المساجد للتراويح من دون مصلين يمكن أن تقام في الحرم لخاصية تصلح لديهم، ولكن لا تصلح لدينا في مصر.


وأضاف الدكتور جابر طايع، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش أو الدراسة.


وتابع لا تندم «يا أستاذ أحمد» على المداخلة مع الدكتور أحمد القاضي، وعندما يأخذ الوزير قرارا سريعا يكون صائبا لمنع إرباك المشهد في مصر.


ولفت إلى أنه تم إعفاء المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي من عمله الإضافي بالوزارة، حيث إنه يعمل في إذاعة القرآن الكريم، والعمل بالوزارة يحتاج إلى دقة.

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