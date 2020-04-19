على خطى مرتضى منصور.. أهلي جدة يكشف سبب إقالة جروس.. فيديو

تحدث محمد الحارثي المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي، عن إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس في فبراير الماضي.

وكان جروس قد تمت إقالته من تدريب الزمالك في مايو الماضي، بعد حصده بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والانتقال إلى أهلي جدة الذي أقاله أيضاََ.





وقال الحارثي في تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس" عن إقالة جروس: "هذه ولايته الثالثة، المرة الأولى حقق إنجازات، ولكن فترته الأخيرة كان مليئة بالمشاكل الفنية".





وأضاف: أنا كنت ضد عودته شخصيًا، والآن نجري عملية تصحيح المسار، وتعاقدنا مع مدرب صربي.





وأردف: جروس يحتاج وقت طويل لإعادة هيكلة الفريق، وكان من المفترض أن نبحث عن مدرب آخر.



