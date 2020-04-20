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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. أول دكتوراة عن الإعلان الفيروسي بـ فنون تطبيقية حلوان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:08 ص
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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عبد الله علي
ناقشت كلية الفنون التطبيقية، أمس الأحد أول رسالة دكتوراه باللغة العربية عن "وضع إستراتيجيات للإعلان الفيروسى فى العصر الرقمى"، للباحثة هبه محمد محمود فتحي عبد الفتاح المدرس المساعد بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية، وإشراف دكتور تامر عبد اللطيف الأستاذ بقسم الإعلان والدكتورة دينا جمال عبود الأستاذ المساعد بالقسم، وشارك فى المناقشة دكتوره ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية والدكتور محمود علم الدين الاستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وتناولت الدراسة الإعلان عن الفيروسى Viral Advertising وهو فرع من التسويق الفيروسي Viral Marketing الذى يأتى تحت مظلة التسويق عبر الإنترنت، والإعلان الفيروسي هو عناية اتصالية غير مدفوعة الأجر بين شخص ونظيره وذلك لتبادل محتوى مثير، يأتى من الأصل من شركة أو مؤسسة معينة تستخدم النشر على الإنترنت لإقناع متلقى بتمرير محتوى الآخرين، والإعلان الفيروسى يعنى بخلق رسائل اعلامية معدية تنتشر بشكل كبير كالفيروسات، يتم تناقلها بين شخص ونظيره، بهدف زيادة، بهدف زيادة الوعى بالبراند أو الماركة التجارية الخاصة بالخدمة أو السلعة المعلن عنها وذلك عبر المنصات التفاعلية  الرقمية وأشهرها الفايسبوك من خلال مدى تجاوب الأفراد متصفحي الشبكة مع الإعلان من خلال حساب عدد اللايكات أو المشاركة (تشيير الإعلان) أو التعليقات المكتوبة أو المعتمدة على الأشكال التعبيرية.

وقد قامت الباحثة بالتعريف والتأصيل لظاهرة الاعلان الفيروسى فى إطار التسويق الفيروسى على الانترنت منذ منتصف التسعينات وحتى الآن، ثم ناقشت محددات نجاح الاعلان الفيروسى والعوامل المؤثرة عليه، ثم تعرضت لاستمالة الإعلانية المعلوماتية والعاطفية، وحددت بعد ذلك الباحثة إستراتيجية الإعلان الفيروسى العشرة وهى: المفاجأة، التناقض ، الفكاهة، اثارة الجدل ، الإعلان المنتج بواسطة المستهلك، التسويق فى الوقت الفعلى ، اصطياد الاتجاهات الرائجة التخصيص والسرد القصصي وأخيرا التسويق عبر المؤثرين.وقامت الباحثة بعد ذلك بتقييم اربعة حملات اعلانية وظفت الاعلان الفيروسى ، وقامت بتصميم حملة إعلانية وأجرت دراسة على عينة من الجمهور لتقييمها وخاصة من الجوانب التصميمية.
وقد أشادت لجنة المناقشة بفكرة الدراسة وأسلوب معالجتها ومنهجيتها وأسلوب معالجتها محتوى وشكلا، واقترحت منحها درجة الدكتوراه فى الفنون التطبيقية تخصص الإعلان.

وقد نوقشت الرسالة بقاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية وسط إجراءات وقائية وإحترازية وفقا لتوجيهات جامعة حلوان ، ارتدى الحضور وعددهم لم يتجاوز العشرة مع أعضاء اللجنة الكمامات والقفازات ، مع الحرص على الجلوس فى مسافات متباعدة.

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