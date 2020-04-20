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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:09 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1205) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:
تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (11 طن سلع غذائية "سكر حر – أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها .

فيما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (8,800 طن سلع غذائية "مكرونة - أرز أبيض – زيت طعام") بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط المديرة المسئولة عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازتها (9,600 طن سلع غذائية "ثمار مشمش – قمر الدين تحت التجهيز- عسل جلوكوز") مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" ومجهولة المصدر، (1,250 طن "تين مُجفف "منتج نهائى" – 1000 لفة "قمر الدين" منتج نهائى "بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

فيما تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الأسماك المملحة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,600 طن "أسماك مملحة" فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق خلال أعياد شم النسيم مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

وتم ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة المنشأة (بمحافظة سوهاج) لحجبه عن التداول (عدد 2350 قطعة مسلتزمات طبية "كمامة، جوانتى") بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لشركة منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (18 طن كيماويات صناعية "صودا كاوية سائلة") معبأة داخل تنكات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ 581511 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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