بوينج تخطط لاستدعاء 27 ألف موظف للعمل الأسبوع المقبل في واشنطن

ولاية واشنطن لاستئناف عمليات بناء الطائرات مرة أخرى. تخطط بوينج لاستدعاء 27 ألف موظف للعمل الأسبوع المقبل فيلاستئناف عمليات بناء الطائرات مرة أخرى.





وقالت الشركة إنه من المقرر أن يستأنف الموظفون أعمالهم في عملية تدريجية، وسيبدأ بعضهم في وقت مبكر يوم الاثنين، حتى يعود معظمهم إلى العمل بحلول يوم الجمعة، 24 أبريل.. وقالت بوينج إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية سلامتهم.





لشركة بوينغ للطائرات التجارية في بيان صحفي إن "صحة وسلامة موظفينا وعائلاتهم ومجتمعاتهم هي أولويتنا المشتركة.. ويضمن هذا الأسلوب التدريجي أنه لدينا قاعدة إمداد موثوق بها، معدات الحماية الشخصية لدينا متاحة بسهولة ولدينا جميع إجراءات السلامة اللازمة لاستئناف العمل الأساسي لعملائنا". قال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذيالتجارية في بيان صحفي إن "صحة وسلامة موظفينا وعائلاتهم ومجتمعاتهم هي أولويتنا المشتركة.. ويضمن هذا الأسلوب التدريجي أنه لدينا قاعدة إمداد موثوق بها، معدات الحماية الشخصية لدينا متاحة بسهولة ولدينا جميع إجراءات السلامة اللازمة لاستئناف العمل الأساسي لعملائنا".





شركات الطيران توقف الطلب على السفر الجوي بشكل افتراضي، إذ علقت شركات الطيران العديد من الطائرات التي تمتلكها بالفعل بسبب تخفيف رحلاتها بنسبة 70% إلى 90%. ويأتي قرار استئناف الإنتاج في الوقت الذي شهدت فيهتوقف الطلب على السفر الجوي بشكل افتراضي، إذ علقت شركات الطيران العديد من الطائرات التي تمتلكها بالفعل بسبب تخفيف رحلاتها بنسبة 70% إلى 90%.





وكانت قد قدرت خدمة التعقب "سيركيوم" الأسبوع الماضي، إنه هناك حوالي 14 ألف طائرة معلقة من قبل شركات الطيران حول العالم، أي حوالي 63٪ من الأسطول العالمي.





كما ذكرت شركة بوينغ أن العملاء ألغوا طلبات شراء 150 طائرة في مارس، إضافة إلى إلغاء 41 طائرة في فبراير. كما أجلت شركات الطيران مواعيد تسليم الطائرات.