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أخبار البلد

ضد العنف والتحرش.. القومى للمرأة يرفع قضايا بالمجان للمتضررة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:11 ص
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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أمل مجدى
قام المجلس القومي للمرأة بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى نساء مصر ، ويعتبر مكتب شكاوى المرأة حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن، أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.

وأوضحت أمل عبد المنعم، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن المكتب يقدم استشارات قانونية عبر الخط الساخن 15115، لافتة إلى أن المكتب يقدم استشارات فى مجال الميراث، والتحرش بالمرأة، والعنف الأسري، وحالات الطلاق، والخلع.

كما أن مكتب الشكاوى له كل التعاقدات مع جميع الهيئات والوزارات، لمساعدة المرأة فى جميع المجالات، مشيرة إلى أن محامي المجلس القومى للمرأة هم من يردون على الخط الساخن.

وأكدت أن المحامين يعملون على حل المشكلة عبر الهاتف، ومن ثم الحضور للمكتب وتحويلها لمحام متطوع، لرفع القضايا للسيدات بالمجان، مشيرة إلى أن معظم النساء يفضلن الحضور بأنفسهن لمقر المجلس لحل مشكلتهن لافتة أن أكثر الحالات التي تحضر للمجلس هى قضايا الأحوال الشخصية.

وفى ظل أزمة فيروس كورونا المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة اللاتى يتعرضن إلى تعسف فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وذلك  للحد من انتشار فيروس  "كورونا" ،حيث يرسل المكتب شكاوى العاملات الى الجهات المختصة  لدراستها واتخاذ كافة الإجراءات.
 
كما يتلقى المكتب أيضا  شكاوى الأحوال الشخصية ، وطلبات الضمان الاجتماعي، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث، ويقدم المكتب الدعم النفسي والقانوني للمعنفات.

جدير بالذكر  أن  مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة يواصل تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الخط المختصر للمكتب 15115، وعبر الرسائل على تطبيق الواتس اب على رقم 01007525600 وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك.
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