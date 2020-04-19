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مصدر الإصابة مجهول.. محافظة الغربية تفرض حجرا صحيا على قرية كفر جعفر بعد تسجيل 12 إصابة بـ كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:34 م
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، إن الاصابات  بكورونا حدثت مرتين فى المحافظة من قبل في قرية الهياتم ونقدر أهلها علي ما قاموا به من جهود وقرية صفط تراب وكان هناك وعي كامل من اهالي القريتين.


وأضاف نائب محافظ الغربية خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن قرية كفر جعفر لم يظهر بها حالات اصابة كثيرة وقمنا بفرض حظر صحي عليها لمدة 15 يوما تبدأ من اليوم .


وأوضح أن هذا الحظر للحفاظ علي حياة المواطنين وهم لديهم وعي كامل لما يحدث .


وتابع أن  القرية بها 12 اصابة بفيروس كورونا فقط وكافة الإجراءات التي اتخذت هي للحفاظ علي حياة المواطنين .


واستكمل : القرى الثلاث متباعدة عن بعضها ولا نعلم الي الان مصدر الاصابات وهذا دور وزارة الصحة .
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