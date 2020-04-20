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محافظات

بعد ظهور 14 حالة.. نائب كفر الدوار يطالب وزيرة الصحة بإجراء مسح طبي شامل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:59 ص
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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جمالات الدمنهوري
طالب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء آمنة محافظ البحيرة، بسرعة إجرء مسح شامل للمواطنين بقرية بولين بكفر الدوار بعد إصابة 14 شخصًا بينهم حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، حفاظًا علي حياة المواطنين بالقرية والقري المجاروة لها وخاصة إنها من أكبر مجالس القري علي مستوي كفر الدوار ويصل عدد  سكان  مجلس قرية بولين لنحو 150 ألف نسمة.

وأوضح شعلان،  أن قرية بولين التابعة لمركز كفر الدوار، يتخطي عدد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة للقرية " الأم "، من إجمالي عدد السكان بكفر الدوار الذي يقترب من مليوني مواطن، وهو ثلث عدد سكان محافظة البحيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، المسئولين الاهتمام بمدينة كفر الدوار، وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الخاصة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراء عمليات المسح العشوائي بالمناطق التي تظهر فيها حالات الإصابة بالفيروس حتي يمكن السيطرة عليها ومنع انتقال الإصابة لمواطنين آخرين والتوسع في دائرة الاشتباه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد سجل حتي الآن ما يقرب من 30 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 14 حالة إصابة من قرية بولين توفى منهم حالتان .

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