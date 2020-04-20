جابر طايع: مصر آخر دولة علقت صلاة الجمعة بالمساجد

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن فكرة فتح المساجد للتراويح بدون مصلين يمكن أن تقام في الحرم لخصيصة تصلح لديهم ولكن لا تصلح لدينا في مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الموضوع غير قابل للنقاش أو الدراسة .





وتابع لا تندم «يا أستاذ أحمد» على المداخلة مع الدكتور أحمد القاضي، وعندما يأخذ الوزير قرارًا سريعًا يكون صائبًا لمنع إرباك المشهد في مصر.





ولفت إلى أنه تم إعفاء المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي من عمله الإضافي بالوزارة حيث إنه يعمل في إذاعة القرآن الكريم، والعمل بالوزارة يحتاج إلى دقة .





ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى أن المتحدث السابق للوزارة أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروح أو محل دراسة من الأساس.





أوضح طايع أن مصر كانت آخر دولة تعلق صلاة الجمعة في المساجد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يزايد علينا، مؤكدا أن يردد الموضوع على السوشيال ميديا جماعات لها اجندات وايديولوجيات تحركها من أجل إرباك المشهد في مصر .



