كورونا أم الاختراع.. رمضان حول العالم كما لم تره من قبل

بعد أيام قليلة يحتفل حوالي 1.8 مليار مسلم حول العالم بأهم شهر في التقويم الإسلامي، ولكن بشكل مختلف عن كل عام وذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المعظم بين يومي الخميس والجمعة، 24-25 أبريل.





وفي تقرير لقناة "إيه بي سي" الأسترالية، سلط الضوء على قدوم الشهر الكريم في هذه الظروف الصعبة بالنسبة لنحو ملياري مسلم حول العالم.





يقول التقرير معرفا بشهر رمضان أن الابتعاد عن الرغبات الأرضية بما في ذلك الأكل والشرب وممارسة الجنس بين الفجر والغروب طوال نهار شهر رمضان يعتبر إحدى الركائز الأساسية في تدريس الإسلام، يعتقد المسلمون أن هذا يغرس الامتنان والتأمل ويقربهم إلى الله.





ويضيف أن غالبية المسلمين باستثناء أولئك المعفيين بمن فيهم المرضى والمرأة الحامل والأطفال والمسنين، سيصومون كالمعتاد في ظل وباء كورونا.





وشبه التقرير شهر رمضان بأعياد الكريسماس لدى المسيحيين، حيث يكون شهر رمضان أيضا عادة شهرا اجتماعيا واحتفاليا ويشهد تجمعات مثل صلاة الجماعة فضلا عن التجمعات في العيد، لكن عمليات الإغلاق في معظم أنحاء العالم ستجعل ذلك كله مستحيلا في عام 2020.





"الإفطار هو الوجبة التي ينتهي عندها الصيام، والتي تجمع عادة العائلة والأصدقاء أو الزملاء، لكن في 2020، قد يضطر الكثيرون إلى مشاركة الوجبة مع أحبائهم عبر الإنترنت".





قالت شاكير حسين، الباحثة في المركز الوطني للتميز في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن إن هناك "وجبات إفطار إفتراضية" في مرحلة التخطيط.





يستضيف مشروع الخيمة الرمضانية كل عام "أكبر دعوة مفتوحة في بريطانيا" حيث تقدن وجبات الإفطار للمجتمع أمام المعالم الشهيرة في لندن، ولكن بسبب التباعد الاجتماعي الصارم عبر بريطانيا، لجأ المنظمون إلى التكنولوجيا.





وقالت المتحدثة باسم مشروع خيمة رمضان ، رحمة أحمد ، لـ ABC:"لقد لجأنا إلى وسائل مبتكرة لتحقيق ذلك، والسماح للناس بالتواصل مع الآلاف في حفلات الإفطار الافتراضية، كل يوم في رمضان".





وأضافت رحمة أنها ستبث مكالمة مباشرة للصلاة عند غروب الشمس بمناسبة وقت الإفطار، ودعوة المتحدثين الضيوف، وتوفير منصة للناس لتبادل تجارب الإفطار.





وقالت:"ننصح الناس باستخدام هذا الوقت من التباعد الجسدي للتوقف والتأمل وإعادة التواصل مع روحانيتهم ​​وإيمانهم وإنسانيتهم ​​الجماعية".





أيضا الأسواق الليلية التي تستمر لمدة شهر، مثل تلك التي تقام في لاكيمبا في غرب سيدني، هي سمة شعبية في رمضان في العديد من الأماكن، لكن بسبب تفشي وباء كورونا، حظرت كل من ماليزيا وبروناي وسنغافورة الأسواق الرمضانية التي تقام في الهواء الطلق.





فيما لم تحظر إندونيسيا بعد الهجرة الداخلية الجماعية التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث يسافر السكان إلى مسقط رأسهم، خاصة في عيد الفطر، إلا أن هيئة دينية شبه حكومية أعلنت أن السفر من المناطق المصابة بالفيروس "حرام"، أو ممنوع بموجب الشريعة الإسلامية.





كورونا يضرب الاقتصاد الرمضاني





مع غروب الشمس خلال شهر رمضان في إندونيسيا يتدفق الباعة الجائلون إلى الشوارع لبيع المشروبات الحلوة والمقليات وغيرها على الإفطارـ لكن وزارة الدين في إندونيسيا نصحت الإندونيسيين بالاحتفال بشهر رمضان في منازلهم هذا العام بعد تطبيق قيود اجتماعية واسعة النطاق في المدن الكبرى.





وقالت ريكا شيرز ، التي تدير عائلتها مطعمًا في بونسلوت بجاوة الغربية منذ 40 عامًا، لـ ABC إنها تتوقع أن يكون لقيود فيروس كورونا آثار سلبية كبيرة على أعمالها. "منذ منتصف مارس، كان مطعم عائلتي هادئا، لم يحدث هذا من قبل، حيث إننا موجودون في أحد أكثر الأماكن شعبية في المدينة".





وأضافت:"أتوقع أننا سنفقد 50% من عائداتنا، خاصة في رمضان، سيكون هادئا ومختلفا مع القيود واسعة النطاق".





وبدلا من ذلك تقدم عائلة شيرز خدمة توصيل الطعام والوجبات الجاهزة إلى المنازل، مقدمة فرصة لمساعدة سائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية الذين يعملون عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.





وقالت جمعية الأغذية والمشروبات الإندونيسية إن المبيعات "ستنخفض بشكل ملحوظ"، على الرغم من أن شهر رمضان عادة ما يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك.





وقال رئيس الهيئة أدهي لقمان لشبكة ABC "نتوقع انخفاض المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 و 40 في المائة لأنه لن يكون هناك أي احتفالات، مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك".





صلوات التراويح في المنزل





"بعد غروب الشمس والإفطار، يختار بعض المسلمين تأدية صلاة الليل في مسجد يعرف باسم التراويح".





قال مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إن التراويح يجب أن تؤدي في المنزل هذا العام. وقال إن صلاة العيد، التي تقام عادة في الجماعة، قد تحتاج أيضًا إلى أن تكون خاصة إذا استمر تفشي فيروس كورونا.





يتوافد أكثر من مليوني حاج على المدينة المقدسة للحج "مكة المكرمة". سيكون إلغاؤه هو الأول منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1932.





وقال مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين إن "صلاة التراويح ستقام في المنزل لأن إعادة فتح المسجد مرتبطة بإنهاء أزمة فيروس كورونا". بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.





في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مصر وقف جميع الأنشطة الجماعية، بما في ذلك توفير وجبات إفطار مجانية في المساجد.





ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المساجد سيعاد فتحها عندما تعلن وزارة الصحة أنه لم تعد هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر.





لا تنس أبدًا المحتاجين





يهدف الحرمان من الطعام والماء خلال شهر رمضان إلى إثارة التعاطف مع الفقراء والمحرومين، ويتم التشجيع على التصدق والزكاة بشكل خاص في شهر رمضان.





وقال مسجد في مدينة باندونج الإندونيسية لشبكة ABC إنهم يخططون لتعديل برنامجهم الخيري لتلبية متطلبات التباعد الاجتماعي، وقال محمد إسكندر عمر من جامع الملتزم إنه "في منطقتنا فقد أكثر من 200 شخص وظائفهم، معظمهم من العمال".





وقال إن المسجد قد ارتبط مع الباعة الجائلين المحليين، الذين يعانون أيضًا من المشقة بسبب أمر البقاء في المنزل. "سيستمرون في تشغيل أكشاكهم مقابل الجامع وسنوزع قسائم للمحتاجين ، والتي يمكن استبدالها مقابل الطعام من البائعين".





الأنشطة الرمضانية في المنزل





وقالت راشمي يوليانتي، المولودة في إندونيسيا والتي تعيش في بريسبان في أستراليا، لشبكة ABC إن شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفًا للغاية بالنسبة لعائلتها ومجتمعها.





وقالت يوليانتي إنه في سنوات أخرى، تقوم هي ونساء أخريات بالطبخ عادة وتقديم الطعام إلى المسجد المحلي. "إنه لأمر محزن حقا أننا لن يمكننا القيام بذلك هذا العام".





وأضافت أنها ستمارس الأنشطة الرمضانية في المنزل مع زوجها وأطفالها الثلاثة الذين هم في سن المدرسة الإبتدائية، حيث لا تزال تريد خلق الجو الروحاني لرمضان حتى يتمكن أطفالها من تجربته. "سنبدأ بعمل زينة رمضان ومن ثم العيد، والتي عادة ما نشتريها، لكننا الآن سنصنعها معا".





وأشارت إلى أن تعلم قراءة وحفظ سور القرآن من بين الأنشطة التي تحضرها لأطفالها في رمضان، "على الرغم من اضطرارنا إلى التكيف، فإن جوهر رمضان سيظل كما هو..أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لزيادة التقوى والتأمل الذاتي والتركيز أكثر على الأشياء التي تهم عائلتي حقا".





أيا ما كان، وبرغم الحزن القائم الذي يكتنف ملايين المسلمين بسبب إغلاق المساجد والحرم المكي بسبب كورونا، والحزن المسبق بشأن رمضان صامت آت، قد تكون هذه العزلة والإجراءات المشددة ملهمة للعديد من الأفكار الخيرة - التي لا تتنافى مع الهدف من هذه الإجراءات المشددة بالطبع- والتفكير فيمن يعيشون ظروفا معيشية صعبة في ظلها، وكذلك فرصة لممارسة روحانية الشهر كما يجب وإعادة النظر والتأمل، وأخيرا الشعور بقيمة الحياة الاجتماعية والعادية وربما الروتينية وقيمة الوقت.