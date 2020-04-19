سيف زاهر: موقف عبدالله السعيد قانوني وسينتصر في أزمته مع الأهلي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن موقف عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز في أزمته النادي الأهلي جيد للغاية .

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية" أون تايم سبورتس"، أن أحد مسئولي نادي بيراميدز أكد أن موقف عبد الله السعيد قانوني.

وتابع سيف زاهر: "ورق عبدالله السعيد سليم وموقفه قانوني ولن يتعرض إلى أي عقوبات من قبل النادي الأهلي".

وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.





جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جدة السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الإشارة إليه.



