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اقتصاد

حكام الولايات الأشد تضررًا من فيروس كورونا يعارضون ترامب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:34 ص
الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
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وكالات
احتدم الجدل بين حكام الولايات الأشد تضررا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب حول زعمه بأن لديهم إمكانات لإجراء ما يكفي من الفحوص وعليهم إعادة فتح الاقتصادات سريعا في الوقت الذي تلوح فيه احتجاجات جديدة بشأن تمديد أوامر البقاء بالمنزل.

وقال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند المنتمي للحزب الجمهوري "أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص، يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة".

وأضاف "لكن محاولة استغلال هذا كي تقول إن حكام الولايات لديهم الإمكانيات لإجراء الكثير من الفحوص وإن عليهم العمل وإجراء الفحوص، أو بمعنى آخر أننا لا نقوم بعملنا، فهذا أمر زائف تماما".

وقال رالف نورثام حاكم فرجينيا المنتمي للحزب الديمقراطي لشبكة إن مزاعم ترامب ونائبه مايك بنس بأن الولايات لديها الكثير من الفحوص "مجرد وهم".

 وما تزال منطقة ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة تشهد زيادة في الحالات رغم بدء التراجع في نيويورك وهي مركز التفشي الرئيسي بالولايات المتحدة

 وتبرز بوسطن وشيكاجو كنقطتين جديدتين للتفشي مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقالت ولايات عديدة من بينها أوهايو وتكساس وفلوريدا إنها تهدف إلى إعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، ربما بحلول الأول من مايو أو أقرب من ذلك لكن مع توخي الحذر فيما يبدو.

 وتقضى الخطوط الإرشادية التي وضعها ترامب لإعادة فتح الاقتصاد بأن تكون الولاية شهدت 14 يوما من التراجع في أعداد الحالات قبل رفع القيود تدريجيا.

 لكن رغم ذلك يبدو أن ترامب يشجع المحتجين الذين يريدون رفع القيود أسرع من ذلك من خلال كتابة سلسلة تغريدات على تويتر يوم الجمعة تدعوهم إلى "تحرير" ميشيجان ومينيسوتا وفرجينيا التي يديرها حكام من الحزب الديمقراطي.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 730 ألفا فيما بلغت الوفيات أكثر من 40  ألف شخص.

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