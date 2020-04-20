اعمل خير وارميه البحر.. تعرف على تفاصيل مبادرة خالد أبوبكر ومصر الخير

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، جهود المبادرة التى أطلقها الأسبوع الماضى، مع مؤسسة مصر الخير لمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وبدعم شركات ورجال الأعمال، موضحا أن هذه المبادرة قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى.

وقال ماجد أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة "فينوس"، خلال مداخلة هاتفية بخالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك تعاون واستجابة كبيرة من قبل الشركة مع الدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه سيتم منح كل شخص يحمل في بطاقته مهنة كهربائي حر مبلغ 500 جنيه دعم خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم الوصول لـ23 ألف فنى كهربائى، كما سيتم تقديم 100 ألف كرتونة جار توزيعها بالتعاون مع مصر الخير.

وأوضح أنه تم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومن ضمنها توزيع 100 ألف كرتونه عن طريق مؤسسة مصر الخير.