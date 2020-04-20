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رياضة

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح كان بيجيبلنا لبس التدريب.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:22 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
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عمرو ابوبكر
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن بوب برادلي المدير الفني للفراعنة السابق يكن له معزة كبيرة بسبب مساندته طوال فترة تواجده مع الساجدين.

وقال السيد، خلال تصريحاته مع إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورت، إن محمد صلاح خيره على منتخب مصر منذ وقت طويل في بداياته عندما كان في بازل السويسري.

وتابع: طلنا من محمد صلاح أن يأتي بملابس لتمرين اللاعبين بسبب قلة موارد اتحاد الكرة.

وأشار السيد إلى أن، ما واجهناه خلال فترة تواجدنا مع المنتخب، يضحك ويبكي في نفس الوقت.

وروى السيد موقف، أن الفراعنة في إحدى المباريات الودية رفضت لاعبي أوغندا بقيادة ميتشو نزول الملعب بسبب 5 الاف دولار متبقية على مبلغ الاتفاق. 
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