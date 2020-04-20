مستشار المفتي: بلع الريق أثناء الصيام لا يفطر

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن بلع الريق أثناء الصوم لا يفطر، فقال الفقهاء إن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها.





جاء ذلك خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته على سؤال مضمونه « هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام؟»، مضيفا أنه يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام، فهو من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها بمعنى أن الريق ملازم للإنسان، كما أنه لا يمكن الاحتراز منه.





قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك ما يقرب من ثماني عشرة عادة يقع فيها الكثيرون في نهار رمضان، ويظنون أنها من المفطرات فيما أنها لا تفسد الصيام، والصيام بها صحيح ولا شيء فيه.









وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يفطر وما لا يفطر ، منوهة بأن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلا في نهار رمضان وأنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك ، وهي:









1. الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر

2. تطهير اليدين بالكحول لا يفطر

3. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر

4. مرطبات البشرة لا تفطر

5. قطرة العين لا تفطر

6. الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر

7. المراهم والكريمات لا تفطر

8. العطور والروائح لا تفطر

9. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر

10. تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر

11. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر

12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر

13. بلع الريق لا يفطر

14. نقل الدم لا يفطر

15. وضع مرطب الشفاه لا يفطر

16. القيء عن غير عمد لا يفطر

17. الغسيل الكلوي لا يفطر

18. التبرد بالماء لا يفطر



