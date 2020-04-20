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رياضة

بعد 14 عامًا.. ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان: كان على الإيطاليين تقبيل الأرض التي أمشي عليها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:46 ص
نطحة زيدان الشهيرة
نطحة زيدان الشهيرة
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القسم الرياضي
مرّ نحو 14 عامًا، على النطحة الشهيرة التي وجهها الدولي الإيطالي ماركو ماتيراتزي للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، في نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا، غير أن اللاعب الإيطالي مازال يواصل إثارة الجدل.
إيطاليا استطاعت تحقيق الفوز بالمونديال العالمي للمرة الرابعة، عن طريق ركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بتعادل بهدف لمثله، كان قد افتتح الفرنسي زيدان في الدقائق الأولى قبل أن يتعادل المدافع ماتيراتزي عن طريق كرة رأسية، وصلت بالطليان لركلات الترجيح ثم التتويج.

وحصل زيدان على البطاقة الحمراء في الوقت الإضافي من المباراة، بعدما قام بنطح المدافع الإيطالي ماتيراتزي وإسقاطه أرضًا، لتخرج الصحف بعد ذلك مؤكدة وجود شتائم بالأم من جانب المدافع التي استفزت الأسطورة زيدان.

الجديد أن مدافع إيطاليا، خرج لإثارة الجدل من جديد، من خلال تصريحات تناقلتها صحيفة ليكيب وإذاعة مونت كارلو الإيطاليتين، التي أكد خلالها أن الفرنسيين خلال المباراة وبعدها، على عكس الانتقادات والهجوم الذي وجده من مواطنيه.


وأضاف ماتيراتزي: "الفرنسيون حموا زيدان وأنا تعرضت للهجوم والانتقاد هؤلاء ليسوا إيطالييين، مع أني من جلبت اللقب بعد إحراز هدف التعادل، كان على هؤلاء أن يقبلوا التراب الذي أسير عليه بدلًا من الهجوم".

واختتم الدولي السابق: "لم أتعرض لزيدان بالسباب كما ادعت بعض الصحف، كانت كلمات عادية، يمكنك أن تسمع أكثر منها في روما أو ميلان، لم أكن لأسبه بوالدته، أعلم قدر الأم بعدما فقد والدتي في عمر الـ 14، فقط تحدثت بشأن اخته".
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