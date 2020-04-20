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فن

كلمة في قلبي.. شريهان توجه رسالة إلى الجمهور بمناسبة رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:20 ص
شريهان
شريهان
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيها رسالة الى جمهورها الذى تذكرها فى شهر رمضان.
 

وقالت شريهان : "كلمة في قلبي "الحقيقة" مش عارفة أرتبها أو أصيغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام.


وأضافت شريهان قائلة : "متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة.


وكانت النجمة شريهان حرصت على تهنئة النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 12 أبريل، مؤكدة أن إسعاد يونس سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.


وغردت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة  كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".
كلمة في قلبي.. شريهان توجه رسالة إلى الجمهور بمناسبة رمضان
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