رغم الإجراءات الصارمة للحجر الصحي في باريس.. الفرنسيون يتسوقون.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها على الرغم من إجراءات الاحتواء والحجر الصحي الصارم الساري منذ 34 يومًا في فرنسا، خرج العديد من الباريسيين وهم يرتدون الأقنعة والنظارات الشمسية للتسوق. في شارع موفيتارد في باريس.



أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 19718 حالة وفاة.





كما أعلنت السلطات انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم الـ11 على التوالى.





من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن الوضع الصحي في بلاده يتحسن ببطء شديد، مؤكدًا أن فرنسا لم تخرج من أزمة تفشي فيروس كورونا بعد.





وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس في إطار جهود لاحتواء المرض، تم تمديدها حتى 11 مايو.