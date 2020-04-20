AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم الإجراءات الصارمة للحجر الصحي في باريس.. الفرنسيون يتسوقون.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:01 ص
الفرنسيين يتسوقون
الفرنسيين يتسوقون
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها على الرغم من إجراءات الاحتواء والحجر الصحي الصارم الساري منذ 34 يومًا في فرنسا، خرج العديد من الباريسيين وهم يرتدون الأقنعة والنظارات الشمسية للتسوق. في شارع موفيتارد في باريس.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل  395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 19718 حالة وفاة. 

كما أعلنت السلطات انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم الـ11 على التوالى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن الوضع الصحي في بلاده يتحسن ببطء شديد، مؤكدًا أن فرنسا لم تخرج من أزمة تفشي فيروس كورونا بعد. 

وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس في إطار جهود لاحتواء المرض، تم تمديدها حتى 11 مايو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تصرفات عدائية ضد الصينيين فى باريس بسبب كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 130 حالة

قفزة غير متوقعة لوفيات كورونا في فرنسا في أقل من 24 ساعة

فرنسا تسجل 112 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إصابة وزيرة البيئة بفيروس كورونا في فرنسا

رئيس وزراء فرنسا: نحن فى أزمة والنظام الصحى مرتبك.. فيديو

ترشيحاتنا

احذر.. تبادل الأموال يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

أحمد موسى يعلن إعفاء المتحدث باسم الأوقاف من عمله ..فيديو

أهلي جدة يكشف مفاجأة تدين القلعة الحمراء أمام عبد الله السعيد.. فيديو

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

على طريقة ياسمين وأبو هشيمة.. 10 صور لـ درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج