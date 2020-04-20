



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟





وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القاعدة الشرعية تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، منوها أن هذا الظن لا يترتب عليه إثم على فاعله.









وأشار إلى أن هذا الشخص بالرغم من أنه لا إثم عليه ولكن صيامه قد فسد وعليه القضاء بعد انتهاء الشهر الكريم.





وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يفطر وما لا يفطر ، منوهة بأن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلا في نهار رمضان وأنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك ، وهي:









1. الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر

2. تطهير اليدين بالكحول لا يفطر

3. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر

4. مرطبات البشرة لا تفطر

5. قطرة العين لا تفطر

6. الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر

7. المراهم والكريمات لا تفطر

8. العطور والروائح لا تفطر

9. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر

10. تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر

11. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر

12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر

13. بلع الريق لا يفطر

14. نقل الدم لا يفطر

15. وضع مرطب الشفاه لا يفطر

16. القيء عن غير عمد لا يفطر

17. الغسيل الكلوي لا يفطر

18. التبرد بالماء لا يفطر