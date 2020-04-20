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بين الناس

خوفا من العدوى .. سكان شارع المزرعة بشبرا الخيمة يشكون من تراكم القمامة ويطالبون برفعها ..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عطية إبراهيم محمد مقيم شبرا الخيمة منطى شارع المزرعة محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى قطعة أرض فضاء بشارع المزرعة بمنطى ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والأدخنة نتيجة اشتعال القمامة واصبحت مرعى للحيوانات ما قد يتسبب فى انتشار الامراض والأوبئة بين المواطنين.

 

مناشد المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل مع الشاكى : 01223877895 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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