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بين الناس

مدينة المستقبل بالإسماعيلية تغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عبد العظيم أحمد -أحد سكان مدينة المستقبل التابعة لمحافظة الإسماعيلية-، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم  مياه الصرف الصحى بالمنطقة مما أدى إلى انتشار القمامة بسبب عدم وجود صناديق قمامة يمكن وضع المخلفات فيها.

 

وقال فى رسالته: نعانى من تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي بمدينة المستقبل التابعة لمحافظة الإسماعيلية، مما يؤدى إلى تلوث البيئة والسماح للفيروسات والأوبئة بالانتشار وتم عمل العديد من الشكاوى، ولكن لم يتم إزالتها حتى الآن.


وناشد المسئولين ضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على صحة المواطنين.

 

للتواصل مع االشاكى: 01010477988

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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