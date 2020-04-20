استمرار الدراسة بمدارس النيل حتى 30 أبريل .. وقرارات جديدة تحسم مصير الامتحانات

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية استمرار الدراسة بمدارس النيل المصرية بفروعها الخمس (أكتوبر ، العبور ، بورسعيد ، المنيا قنا ) بكافة الصفوف الدراسية من خلال برامج التعلم عن بعد حتى 30 ابريل 2020 .





وأشارت الوحدة في قرار رسمي لها إلى أن هناك امكانية لمد الفترة الدراسية بذات الوسائل لبعض الصفوف الدراسية وفق ما تم تحقيقه من نواتج التعلم في المناهج الخاصة بكل صف دراسي .





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وقالت الوحدة : ستقوم كل مدرسة من مدارس النيل المصرية بإمداد السادة أولياء الامور بجداول الفصول الافتراضية التي ستستمر في شهر مايو المقبل ، وذلك في جالة حاجة المعلمين أو الطلاب إلى وقت إضافي لتحقيق نواتج التعلم الخاصة بأي منهج دراسي .





وأعلنت وحدة شهادة النيل الدولية عدة قرارات كما يلي :





- من الصف الاول إلى الرابع : تقوم كل مدرسة إعداد تقرير إنجاز لكل طالب مدعوما بنتائج اختبارات الفترات ويتم مراجعتها من قبل وحدة شهادة النيل الدولية





- من الصف الخامس إلى الصف الثامن : يتم وضع التقديرات والنتائج النهائية لكل مادة بناءا على الادلة التالية :





نتائج اختبارات الفترات ، تقييم الاعمال المقدمة من الطلاب خلال فترة التعلم عن بعد في كل مادة والتي تستمر حتى 30 ابريل 2020 ورفع السادة المعلمين للأدلة التي تم التقييم بناءا عليها ، وإعداد المعلمين للتقدير المتوقع لكل طالب في كل مادة دراسية مشفوعا بالدلائل ومراجع من السادة رؤساء الاقسام.





-وتقوم وحدة شهادة النيل الدولية بإتخاذ كافة الاجراءات لتدقيق ومراجعة الادلة والمعادلات الاحصائية اللازمة لوضع التقدير النهائي لكل طالب في كل مادة.





وناشدت وحدة شهادة النيل الدولية ، جميع اولياء الامور بتشجيع ابنائهم و حثهم على الالتزام بجدول الفصول الافتراضية وتقديمهم لكافة الاعمال المطلوبة منهم في هذه الفترة حيث أنها تعد جزءا لا يتجزأ من العام الدراسي وحرصا من الوحدة على انتقال الطلاب إلى الصفوف الدراسية التالية بيسر وتمكنهم من نواتج التعلم الخاصة بكل منهج دراسي .



