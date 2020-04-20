في زمن كورونا.. ثقافة الأردن والإمارات تبحث سبل التعاون المشترك

تواصل وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الإماراتية، نورة الكعبي، لبحث سبل التعاون المشترك، وحماية الثقافة، وتبادل الخبرات الثقافية، في الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار التواصل ضمن الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كورونا المستجد والتي يمر بها العالم والبلدان العربية ومن أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الطويسي متانة العلاقات الأردنية الإماراتية الأخوية والتاريخية، داعيا إلى ضرورة التواصل والتعاون لمواجهة الأزمة التي طالت كل مناحي الحياة، عبر جهود عربية مشتركة، مشيرا إلى دور الثقافة كخط دفاع أساسي في التوعية والتنوير من خلال البرامج التثقيفية والأدلة التوعوية التي تعمل على التضامن الاجتماعي والإنساني، ورفع الروح المعنوية لمواجهة جائحة كورونا لسد فجوة التباعد بالتقارب المعنوي الذي يتطلب الالتزام ويتحقق بالثقافة والوعي.

وبين أن الوزارة أفادت من العالم الرقمي في تحويل فكرة التباعد الاجتماعي إلى فرصة للكشف عن المواهب والإبداعات من خلال مسابقة "موهبتي من بيتي" التي حظيت بمشاركة عشرات الآلاف من الأطفال والشباب في خمسة حقول إبداعية، لافتا إلى توال المسابقة على مدار أربعة أسابيع، عدا عن برامج في شهر رمضان تتناسب مع أجواء الشهر ومناخاته.

ومن جهتها، أشادت الوزيرة الكعبي بالبرامج التي أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية، داعية إلى التعاون في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية وحماية الثقافة مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة الكعبي إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الثقافية التي تشهد تقدمًا في الوقت الراهن مستعرضة تجربة دولة الامارات العربية في دعم وتنظيم هذا القطاع الذي يواجه صعوبات في التكيف مع هذه الظروف في مختلف أنحاء العالم، كما أبدت إعجابها بالنجاح الذي تحقق في الأردن على صعيد رقمنة المنتج الثقافي والفني وتوسيع نطاق الجمهور المستفيد. وبحث الطرفان مجموعة من الأفكار والاقتراحات لتعزيز العلاقات الثقافية، وتحديدا في حماية الثقافة وتفعيل دورها في هذه الظروف.