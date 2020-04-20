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بين الناس

الخفافيش تعاود الهجوم على قرية الحزانية بالقليوبية .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث أهالى قرية الحزانية التابعة لمحافظة القليوبية بموقع صدى البلد الاخبارى للشكوى من عودة  مهاجمة الخفافيش مرة اخري للقرية.


وتأتي تلك الاستغاثة بسبب عودة الخفافيش مرة اخري لمهاجمة اهل قرية الحزانية بمحافظة القليوبية وخوفهم من ان تنقل لهم فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد "19") وذلك بعد مهاجمة الخفافيش وظهورها لاول مرة بالقرية منذ بضعة ايام ولا احد يعلم من اين أتت تلك الخفافيش من الاساس.


وأرسل ذلك المقطع احد اهالي قرية الحزانية ويدعي "عبد الخالق" عبر الرقم الخاص للواتساب لموقع صدي البلد لاستقبال شكاوي المواطنين.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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