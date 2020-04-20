الخفافيش تعاود الهجوم على قرية الحزانية بالقليوبية .. فيديو

استغاث أهالى قرية الحزانية التابعة لمحافظة القليوبية بموقع صدى البلد الاخبارى للشكوى من عودة مهاجمة الخفافيش مرة اخري للقرية.









وتأتي تلك الاستغاثة بسبب عودة الخفافيش مرة اخري لمهاجمة اهل قرية الحزانية بمحافظة القليوبية وخوفهم من ان تنقل لهم فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد "19") وذلك بعد مهاجمة الخفافيش وظهورها لاول مرة بالقرية منذ بضعة ايام ولا احد يعلم من اين أتت تلك الخفافيش من الاساس.









وأرسل ذلك المقطع احد اهالي قرية الحزانية ويدعي "عبد الخالق" عبر الرقم الخاص للواتساب لموقع صدي البلد لاستقبال شكاوي المواطنين.









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