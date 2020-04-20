اللي مماتش بكورونا مات بالقطار.. تفاصيل مصرع ربة منزل في بهتيم.. مصرع طالب أثناء محاولته النزول من القطار قبل المحطة بمحافظة قنا

- العثور على جثة مسن مدفونة في الرمال بمدينة أسوان الجديدة.. والتحريات: ثأر

- العثور على طفلة مذبوحة داخل منزل أسرتها بالشرقية.. واستنفار أمنى لكشف القاتل









لقيت ربة منزل مصرعها إثر عبورها مزلقان شبرا هارس بمدينة طوخ، حيث اصطدمت بقطار الإسكندرية القاهرة ما أدى إلى وفاتها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مصرع ربة منزل 22 سنة مقيمة بهتيم بشبرا الخيمة أثناء عبورها مزلقان شبرا هارس بمدينة طوخ حيث اصطدمت بقطار الإسكندرية القاهرة مما أدى إلى وفاتها.









وتبين من التحريات أن المتوفاة كانت تأتي لـ بلدة شبرا هارس بمدينة طوخ لتقديم واجب العزاء فى إحدى صديقاتها وصدمها القطار أثناء عبورها المزلقان وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.









وكانت انتشرت مؤخرا حالات الإصابة بكورونا في منطقة بهتيم، ويوم الجمعة الماضي سادت حالة من الهدوء بالمنطقة بعدما خرجت نتائج سلبية 25 حالة فيما لاتزال الأجهزة المعنية تتابع عن كثب متابعة العزل الإجباري لـ 37 منزلا بالمنطقة بعد انحسار الحالات المصابة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة.









كما لقى طالب مصرعه إثر سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء محاولته النزول من القطار بمحافظة قنا.









تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، يفيد بمصرع مصطفى عبد الباقى حسن" ٢٤ عاما، طالب بكلية الدراسات الإسلامية" عقب سقوطه على خط السكك الحديدية أمام كوبرى المفرفر.













وتبين من تحريات العميد أمين سند رئيس المباحث و العقيد قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، أن المجنى عليه قفز من القطار أثناء سيره للنزول قبل المحطه فسقط على خط السكك الحديدية و لقى مصرعه فى الحال.

















ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزى.













فيما عثر عدد من العاملين بمدينة أسوان الجديدة اليوم على جثة لرجل مدفون بالقرب من سور فرع الجامعة.





تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور عمال بمدينة أسوان الجديدة على جثة مدفونة لشخص بالقرب من سور فرع جامعة أسوان.





تم إخطار قسم شرطة أسوان الجديدة للانتقال إلى موقع البلاغ وكشف ملابسات الحادث ومرتكب الجريمة.









وتبين من التحريات الأولية لضباط قسم شرطة مدينة أسوان الجديدة أن المجنى عليه يدعى "رجب.س.ع" 75 سنة، من محافظة الفيوم، ويرجح أن يكون سبب ارتكاب الجريمة هو "الثأر".





وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى مرتكب الجريمة.





كما تشهد قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني حيث يكثف رجال مباحث مركز أبوحماد جهودهم لكشف غموض العثور علي طفلة عمرها 5 سنوات مذبوحة أعلى سطح المنزل، وتم إخطار نيابة أبوحماد وجاري تحرير محضر بالواقعة.





فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوحماد، بتلقيه بلاغا بالعثور " م. ر" 5 سنوات طفلة مذبوحة داخل المنزل.









وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، وضباط البحث الجنائي بالمديرية، إلي القرية، وجاري جمع المعلومات والتحريات الأولية للوصول إلي الجاني.





تم التحفظ علي جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.