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بين الناس

مواطن يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن مصطفى عبد الله رمضان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعى ، لإدراجه ضمن برنامج تكافل وكرامة .

وأكدا فى رسالته : أن ظروفه المعيشية صعبة جدا، خاصة أنه أب لتوأم يحتاج إلى مصاريف كبيرة  وتوفير اللبن الصناعى لهما.

 

وأشار إلى أن الوضع الراهن أدى إلى عدم تمكنه من العمل بشكل منتظم بسبب ساعات الحظر التى يتم الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا .

للتواصل مع الشاكى : 01003197793

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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