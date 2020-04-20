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رياضة

ناجي: لم يتم التفاوض معي للانضمام لجهاز البدري.. وكوبر مميز.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:10 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
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محمد رشاد
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي  سموحة، أنه لم يتم التفاوض معه للإنضمام لجهاز حسام البدري فى المنتخب الوطني.

وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "اتحاد الكرة كان يريد تغيير الجهاز الفني بشكل كامل، ولم أحد يتواصل معي، وكل أفراد الجهاز الفني الحالي أصدقائي".
 
وأضاف: "سموحة يملك مقومات النجاح لأى جهاز فني، وفرج عامر يقوم بأعمال مبهرة فى النادي من حيث الإنشاءات ويوفر كل شيء".

 وأشاد ناجي بالفترة التى قضاها فى المنتخب مع الأرجنتيني هيكتور كوبر قائلا :" كوبر أحد أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ مصر، ويملك خطط فنية رائعة وقدم الكثير مع الفراعنة، ويكفي وصوله إلى كأس العالم بروسيا".
 
وأضاف: "كوبر كان يملك فاكر عال للغاية فى التدريب، واللاعبين كانوا يحبونه كثيرًا، وقدم الكثير للمنتخب الوطني".
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