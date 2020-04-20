خبير لوائح يكشف الحقيقة الغائبة في أزمة النادي الأهلى مع عبدالله السعيد.. فيديو

قال محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين، إن اتحاد الكرة المصري، لا يحق له النظر في قضية الأهلى مع عبدالله السعيد، خاصة ان القضية دولية وليست محلية.





وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد المصري لايستطيع النظر فى هذه القضية، لأنها قضية دولية وليست محلية.





مشددا أن تصريحات الأهلى منافية للحقيقة، حول أن الفيفا غير منوط بالفصل فى هذه القضية، وأن اتحاد الكرة هو المنوط بالفصل فيها، موضحًا أن قرار الفيفا بشأن هذه الأزمة لم يتضمن إحالة الملف إلى الاتحاد المصري.





وأوضح محمد بيومي، إن اتحاد الكرة لم يعد من حقه التدخل في الأزمة لأنه لم يعد جهة اختصاص، مشيرا إلى أن الأهلى يحق له الاستئناف حول هذا القرار فى المحكمة الرياضية الدولية.





كما أشار محمد بيومي، إلى أن الأهلي ذكر حالتي انتقال فقط هما البيع أو الإعارة، لكنه لم يذكر في العقد الثلاثي بند فسخ العقد، وبالتالي فإنه لم يعد من حقه شكوى عبدالله السعيد، وبات يحق له الانتقال لأى فريق دول إلزامه أو إلزام أهلى جدة بدفع أية أموال للأهلى.





وأكد خبير اللوائح، إن الأهلى أخطأ بعدم إلزام الاهلي السعودي بدفع 2 مليون دولار حال انهاء عقده بالتراضي.