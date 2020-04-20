محافظ جنوب سيناء يشيد بالمستثمرين لرفع كفاءة وتطوير الفنادق

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بملاك فنادق شرم الشيخ من المستثمرين ورجال الأعمال الذين استغلوا فترة تعليق الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحية في رفع كفاءة وتطوير فنادقهم لثقتهم في عودة السياحة بعد انتهاء جانحة كورونا .





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعمليات التطوير في احد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ مشيرا الي ان عجلة الانشاء والتعمير والإنتاج مستمرة ولن تتوقف .





وطالب مسئولي المواقع الإنشائية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمالة مثل ارتداء الكمامات الواقية، مبادرة بعض مالكي الفنادق ومستثمري شرم الشيخ برفع كفاءة فنادقهم وإضافة منتج سياحي جديد بإنشاء مطاعم ومشايات ومناطق خدمية سياحية جديدة تمثل إضافة سياحية وجذب سياحي لشرم الشيخ إستغلال لفترة الإجراءات الاحترازية والوقائية ولضمان عدم توقف عجلة الانتاج والعمل وللحفاظ علي العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد رزق لهم .