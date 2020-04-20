محافظ جنوب سيناء يشيد بالمستثمرين لرفع كفاءة وتطوير الفنادق

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بملاك فنادق شرم الشيخ من المستثمرين ورجال الأعمال الذين استغلوا فترة تعليق الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحية في رفع كفاءة وتطوير فنادقهم لثقتهم في عودة السياحة بعد انتهاء جانحة كورونا .
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعمليات التطوير في احد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ مشيرا الي ان عجلة الانشاء والتعمير والإنتاج مستمرة ولن تتوقف .
وطالب مسئولي المواقع الإنشائية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمالة مثل ارتداء الكمامات الواقية، مبادرة بعض مالكي الفنادق ومستثمري شرم الشيخ برفع كفاءة فنادقهم وإضافة منتج سياحي جديد بإنشاء مطاعم ومشايات ومناطق خدمية سياحية جديدة تمثل إضافة سياحية وجذب سياحي لشرم الشيخ إستغلال لفترة الإجراءات الاحترازية والوقائية ولضمان عدم توقف عجلة الانتاج والعمل وللحفاظ علي العمالة غير المنتظمة وتوفير موارد رزق لهم .
وكان قد اعلن ملاك فنادق شرم الشيخ استمرار العمل في رفع الكفاءة واضافة منتج سياحي جديد، وذلك ثقة منهم في عودة السياحة سريعا بعد انتهاء أزمة كورونا وتواكبا مع ما تشهده شرم الشيخ من جهود للدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة في اضافة مقاصد جذب سياحي جديدة وتطوير شامل تشهده المدينة .
وإطمأن المحافظ علي الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي سلامة العمال وإجراء الكشف الحراري لهم علي مدار اليوم وكافة أعمال التطهير والتعقيم خلال العمل.
وأضاف فودة ان شرم الشيخ ستشهد طفرة سياحية جديدة بعد الإنتهاء من تلك الأعمال التي ستمثل منتج سياحي جديد وتزيد الجذب السياحي وتجتذب أنواع مختلفة من السياحة.
وفي سياق متصل تفقد فودة عدد من الاعمال الانشائيه في حي النور عمليات رصف الطرق وربطها بمحور واحد.
اقرا ايضا :