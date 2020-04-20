تعليق منتج ومؤلف فيلم يوم وليلة على غضب الممرضين من الفيلم.. فيديو

قال يحيى فكرى، مؤلف ومنتج فيلم "يوم وليلة"، إنه منذ عرض الفيلم ويعمل على منع سرقة الفيلم، موضحًا أنه يتم عمل قرصنة على الفيلم، ومن ثم طرحه على اليوتيوب منذ بداية عرضه، وتابع: "بنقوم بتقديم شكوى من أجل حذفه".

وأضاف يحيى فكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه منذ شهور يتم طرحه على اليوتيوب، ويتم اتخاذ ما يلزم تجاهه قانونيًا ، ولكن فى نهاية الأمر هذا أمر خارج عن إرادتنا ، وتابع:"نوع من القرصنة علينا ونعمل على التعامل معها بالشكل القانونى ".

ولفت "فكرى"، إلى الفيلم تناول الإيجابيات والسلبيات، ولا يوجد من بين شخصيات فيلم "يوم وليلة"، من لها دلالة ولا رمز لمهنة معينة.

وتابع:" مهنة التمريض شريفة ومحترمة وفوق رأسنا من فوق..وشخصية الممرضة به ست مكافحة فعلًا كونها مطلقة وحيدة ولديها أبناء واسرة تعولها".

وأشار إلي أن، العمل الفني لا يجسد شخصيات سيئة ونقيضها، مضيفا ان الفيلم يحاول أن يقول ان هذا عالم واقعي.