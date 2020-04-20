بنسبة 28%.. انخفضت الأرباح الصافية لبنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي

انخفضت الأرباح الصافية لبنك المشرق المدرج بـ سوق دبي المالي بنسبة 28% الى 450 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 628 مليون درهم بالربع المقابل من العام السابق.





ويعزى انخفاض الأرباح الى تراجع الايرادات التشغيلية بنسبة 3% الى 1.5 مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع المخصصات بنحو 57% الى 409 ملايين درهم بالفترة ذاتها.





وعلى صعيد المركز المالي فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من البنك بنسبة 12% الى 78 مليار درهم بعد أن ارتفعت قيمة الأصول بنحو 15% الى 163 مليار درهم.





وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المشرق بأن البنك حافظ على سيولة قوية بعد أن بلغت نسبة السيولة السائلة نحو 32% بنهاية الربع الأول من العام الحالي وذلك على الرغم من الظروف المعاكسة المتمثلة بتأثير جائحة كورونا بالإضافة الى الانخفاض الحاد بأسعار الفائدة.



