كروجر: الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

قال مايكل كروجر المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب والمصري أنه
استطاع تحقيق لقب كأس مصر خلال توليه قيادة النادي المصري قائلا :" تتويجي
بكأس مصر مع المصري من أعظم إنجازاتي ".
وأضاف مايكل كروجر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت
"، :" المصري لن ينسي الفوز معي بكأس مصر طوال تاريخه.
وواصل :" مشجعو المصري كانوا في انتظار حافلة الفريق عقب
التتويج بكأس مصر .
وأتم :" الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في ألمانيا".
وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف العديد من الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم.