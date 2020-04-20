كروجر: الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

قال مايكل كروجر المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب والمصري أنه استطاع تحقيق لقب كأس مصر خلال توليه قيادة النادي المصري قائلا :" تتويجي بكأس مصر مع المصري من أعظم إنجازاتي ".









وأضاف مايكل كروجر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت "، :" المصري لن ينسي الفوز معي بكأس مصر طوال تاريخه.









وواصل :" مشجعو المصري كانوا في انتظار حافلة الفريق عقب التتويج بكأس مصر .









وأتم :" الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في ألمانيا".









وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف العديد من الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم.



