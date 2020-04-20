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رياضة

كروجر: الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:18 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي

قال مايكل كروجر المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب والمصري أنه استطاع تحقيق لقب كأس مصر خلال توليه قيادة النادي المصري قائلا :" تتويجي بكأس مصر مع المصري من أعظم إنجازاتي ".



وأضاف مايكل كروجر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورت "، :" المصري لن ينسي الفوز معي بكأس مصر طوال تاريخه.



وواصل :"  مشجعو المصري كانوا في انتظار حافلة الفريق عقب التتويج بكأس مصر .



وأتم :" الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في ألمانيا".



وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف العديد من الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم.


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