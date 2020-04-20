AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السخرية وصراع العلامات التجارية يجبران محمد صلاح على هذا الفعل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
في العادة، تقوم بعض الشركات بمقاضاة بعضها البعض، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وعلى مدار الأعوام ضربت العديد من العلامات التجارية الضخمة بعضها البعض بقضايا كبيرة بسبب عدم احترام الحقوق لكل منها.


وتتصارع هذه العلامات التجارية العالمية على نجوم الرياضة العالميين؛ حتى يصبحوا واجهة لهم .. ومن هؤلاء النجوم نجمنا المصري محمد صلاح، والمحترف في ليفربول الإنجليزي، والذي نجده دائما يتصدر معظم أغلفة المجلات العالمية، ومن ثم فهو مطمع للعلامات التجارية الشهيرة.


وظهر محمد صلاح اليوم بصورة جديدة له ويحمل هاتفا من شركة "OPPO" في حملة إعلانية جديد بدأها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، والتي جذبت العديد من المشاركين للصورة التي يحمل فيها الهاتف.


ولكن سرعان ما وجد متابعو صلاح أن اللاعب قام بمسح الصور من موقع واحد فقط وهو موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وذلك بسبب السخرية الواسعة التي تعرض لها اللاعب لأن موقع تويتر أظهر أن صلاح استخدم منتجا منافسا للمنتج الذي قام بعمل إعلان وترويج له وهو "iPhone" مما جعل الفرعون المصري يسرع في إزالة التدوينة التي كانت تحمل الصور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إطلاق هاتف OPPO Find X

محمد صلاح سفيرا لـ هواتف OPPO فى الشرق الأوسط

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق Galaxy A41..أوبو تكافح إدمان الألعاب

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

لوحة سيارة تكشف ارتباط درة بهذا الشخص .. القصة الكاملة

7 أشياء تدمر ناقل الحركة في السيارة احذرها

القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي.. منتج المسلسل ونسرين أمين يحسمان الجدل

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

وزيرة الصحة توضح تفاصيل بروتوكول علاجي محدث لفيروس كورونا

بنسبة 80%.. زيادة مرتقبة في المعاشات.. وهذا موعد صرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج