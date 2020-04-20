السخرية وصراع العلامات التجارية يجبران محمد صلاح على هذا الفعل

في العادة، تقوم بعض الشركات بمقاضاة بعضها البعض، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وعلى مدار الأعوام ضربت العديد من العلامات التجارية الضخمة بعضها البعض بقضايا كبيرة بسبب عدم احترام الحقوق لكل منها.









وتتصارع هذه العلامات التجارية العالمية على نجوم الرياضة العالميين؛ حتى يصبحوا واجهة لهم .. ومن هؤلاء النجوم نجمنا المصري محمد صلاح، والمحترف في ليفربول الإنجليزي، والذي نجده دائما يتصدر معظم أغلفة المجلات العالمية، ومن ثم فهو مطمع للعلامات التجارية الشهيرة.









وظهر محمد صلاح اليوم بصورة جديدة له ويحمل هاتفا من شركة "OPPO" في حملة إعلانية جديد بدأها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، والتي جذبت العديد من المشاركين للصورة التي يحمل فيها الهاتف.







