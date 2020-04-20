إفكو مصر تدعم 20 ألف أسرة بالتعاون مع مصر الخير

قال عمرو مخلوف، الرئيس التنفيذى لشركة "إفكو مصر"، إنه سيتم دعم 20 ألف أسرة بالمنتجات الخاصة من قبل الشركة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وتابع عمرو مخلوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"، أنه تم إمداد المؤسسة بمنتجات الشركة المختلفة لتكون أحد المكونات الخاصة بنحو 20 ألف كرتونة سلع غذائية.

وكانت مؤسسة مصر الخير قد اطلقت مبادرة” زكاتك وقت الأزمة” والتي تتضمن توزيع 100 ألف كرتونة غذائية و 100 ألف شنطة مستلزمات حماية شخصية، مع انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأوضح مخلوف أن شركته على تواصل مستمر مع مصر الخير من أجل تقديم المساعدة في اي وقت، مؤكدا أن الوقت الحالي يتطلب دعم الجميع لمجهودات الدولة في مواجهة هذا الفيروس.