AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صناع يوم وليلة يصدرون بياناً بعد الهجوم على درة بسبب دور الممرضة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:29 ص
درة
درة
Advertisements
أحمد إبراهيم
أصدرت الجهة المنتجة لفيلم "يوم وليلة"، بيانا صحفيا بشأن الحملة المثارة مؤخرا ضد العمل بسبب دور الفنانة درة وظهورها كممرضة. 

وقالت الجهة المنتجة فى بيانها : "بخصوص الحملة الإعلامية المثارة حول فيلم "يوم وليلة"، والفنانة درة، يهم دار المرايا للإنتاج الثقافي –الشركة المنتجة للفيلم- توضيح الأمور التالية:

أولا.. تؤكد شركة المرايا وأسرة الفيلم على احترامهم المطلق لمهنة التمريض وللدور المحوري الذي تقوم به ملائكة الرحمة من الممرضات في هذه الأجواء العصيبة التي نمر بها جميعا.

ثانيا.. نود أن نلفت الانتباه إلى أن فيلم "يوم وليلة" أنتج في العام الماضي، وبدأ عرضه في دور العرض يوم 6 يناير الماضي، وانتهى عرضه في الغالبية العظمى من دور العرض قبل أن تبدأ أزمة كورونا بأسابيع، وقبل وقف العروض السينمائية وحاز العديد من العروض النقدية والتغطيات الإعلامية.

ثالثا.. من طبائع الأمور أن تضم مهنة التمريض -التي تحمل رسالة سامية وتجسد قيمة العطاء- بين صفوفها نماذج مختلفة ومتنوعة من البشر بينهم الصالح والطالح، مثلها في ذلك مثل أي مهنة أخرى: الهندسة أو الطب أو التعليم أو المحاماة أو الإعلام أو السينما، إلخ، وهذا أمر بديهي. وبالطبع تعرض الأعمال الدرامية الجوانب السلبية والإيجابية لشخصيات العمل الدرامي في إطار موضوعه، ودائما ما تتناول الأعمال السينمائية –المصرية والعالمية- شخصيات تمتهن مهن مختلفة، تحمل جوانب سلبية ما، دون أن يعني ذلك أنها تقوم بوصم كل العاملين بالمهنة بتلك السلبيات.

رابعا.. ينتمي فيلم "يوم وليلة" إلى تيار الأفلام الواقعية، لذا لا تحمل شخصياته أي دلالات رمزية، أو أبعادا تتجاوز حدود الشخصية الدرامية الموجودة في العمل.

ولأنه عمل ينتمي للواقعية فلزاما عليه أن يبرز الجوانب المختلفة لشخصياته في حياتها اليومية بسلبياتها وإيجابياتها، وشخصية الممرضة "ميرفت"، التي جسدتها باقتدار الفنانة درة، شخصية مكافحة لها أبعاد مركبة، فهي أم مطلقة تتحمل منفردة مسئولية تربية أطفالها، كما تتحمل مسئولية أخوها وأسرته بعد أن يتم طرده من العمل، وتحت ضغوط حياتها الصعبة وقسوة الواقع، تضطر إلى ممارسة بعض الأمور السلبية التي تُدفع إليها دفعا.

والفيلم لا يدين الشخصية بل إنه يتعاطف معها بوضوح، وينحاز لهمومها وأزماتها.

خامسا.. قامت الفنانة درة بأداء دورها في الفيلم باقتدار وتميز، وهي كفنانة ممثلة غير مسئولة بالطبع عن المحتوى الدرامي للعمل الذي هو مسئولية مباشرة لمؤلف الفيلم ومخرجه. ومن المدهش وغير اللائق أن يقوم البعض بالهجوم على الفنانة والتنمر عليها بسبب إجادتها لدورها، بل ويصل الأمر بهم إلى المطالبة بترحيلها عن مصر، وهو ظلم وافتئات على نجمة كبيرة لها مكانتها.

وأخيرًا.. من المؤسف أن نضطر في عام 2020 إلى إعادة ترديد البديهيات، من المؤسف أن يضطر صناع السينما في مصر، وبعد مرور قرن من الزمان على انطلاق الصناعة، إلى شرح ما لا يحتاج للشرح، وإلى الدفاع عن حقهم في تقديم رؤاهم وابداعاتهم دون وصاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة تتبرع بـ 50 ألف دينار لصندوق مقاومة كورونا وتتكفل بـ 50 أسرة مصرية

شاهد.. درة تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

على طريقة دنيا سمير غانم درة تشعل التيك توك.. شاهد

شاهد.. درة تبهر متابعيها بفيديو على تيك توك

بفستان مشجر.. درة تبهر متابعيها على إنستجرام

هى الدراما مش هترحمنا .. نقيب التمريض: فيلم يوم وليلة لا يعبر عن الممرضات

ترشيحاتنا

بعد حظر زراعة الموز.. "الديهي" للمتضررين: "ازرعوا بصل.. الشوال أغلى من برميل البترول"

الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح المساجد فى رمضان.. فيديو

الصحة تعلن وفيات فيروس كورونا في مصر

إذا خسرت الدنيا كلها وحاصرتك الهموم والمصائب.. ردد هذه الآية القرآنية ليرفع الله البلاء

كورونا في خدمة رجال الأعمال.. 10 شركات زادت إيراداتهم إلى 55 مليار دولار في أسبوع

أهلي جدة يكشف مفاجأة تدين القلعة الحمراء أمام عبد الله السعيد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج