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محافظات

بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:48 ص
لفتة انسانية من مستشفى
لفتة انسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال
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همت الحسينى
استعدادات مكثفة تتم داخل مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، لتجهيز لوازم احتفال الأطفال المرضى المتواجدين بالمستشفى  بيوم شم النسيم  حيث تحرص إدارة المستشفى فى مثل هذا اليوم من كل عام بمشاركة الأطفال المرضي احتفالاتهم بأعياد شم النسيم بتوزيع الألعاب والحلوي عليهم وتلوين البيض كعادات مصرية قديمة تدخل البهجة والسرور عليهم وايمانًا منها بالدور النفسي فى علاج الأطفال  .

ويتم تنظيم الاحتفال تحت اشراف  الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى و  نفين السماحى والمهندس محمد رمضان  و العاملين قسم التغذية وقسم العلاقات العامة بالمستشفى.

وأشار الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، إنه في إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصنا على الاحتفال بالأطفال للترفيه عنهم، وتقديم البيض الملون والحلوى والعصائر والهدايا وعمل احتفال بالربيع في حديقة المستشفى، ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب وسط المشاهد الخضراء والورود.
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
بيض ملون وحلوى.. لفتة إنسانية من مستشفى جامعة المنصورة لاحتفال الأطفال بيوم شم النسيم
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