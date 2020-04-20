نقيب المهن التمثيلية يقدم اعتذارًا لجيش مصر الأبيض لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتل فى الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الدكتور أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن التناول الفنى لا يسيئ للفنان مطلقًا عندما يقوم بدور شخصية منحرفة تمامًا كما أنه لا يسئ إلى أى فئة أو شريحة من المجتمع.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن فيلم "يوم وليلة" والمسئولية فيه تقع على عاتق الرقابة على المصنفات التى أجازت هذا العمل بالإضافة إلى أن كان به شئ يغضب البعض يسأل عنها صناع الفيلم والرقابة والمصنفات وليس الممثل الذى يؤدى دوره فقط.

وتابع الدكتور أشرف زكي، قائلا: "كل التقدير لجيش مصر الأبيض وهم فوق الرأس.. وأنا بتعذر لهم عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة ونقدر الدور العظيم الذى يقومون به".

وأكد "زكى"، أن الرقابة أجازت العمل وطرح للعرض، معاتبًا من وصف دور الفنانة درة فى العمل الفنى بـ"قذر"، وتابع: "أنتم الملائكة لا تستخدمون هذه العبارات".