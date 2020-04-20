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ثقافة

شاهد.. ظهور نادر لـ يوسف إدريس بمعرض الكتاب على قناة الثقافة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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طارق موسى

بثت قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ مساء أمس الأحد؛ على قناتها فى “يوتيوب”؛ ضمن فعاليات مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”، ندوة حصرية للأديب والكاتب الكبير يوسف إدريس؛ خلال مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٨٩.

يتحدث إدريس؛ حول عدد من القضايا التى تهم العالم العربي؛ وقضايا داخلية شغلت عصره.

وسبق لمركز المعلومات بهيئة الكتاب إتاحة عدد من الأرشيف المرئي لمشاركات نجوم كبار بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أبرزهم عبد الرحمن الأبنودى عام ١٩٩٧ ، نزار قباني ١٩٨٨ ، المشير محمد عبد الغنى الجمسي عام ١٩٩٧ ، والفنان عادل إمام بمشاركته عام ٢٠٠٠ .

فيما أتاحت الهيئة نحو 128 مادة من أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع حتى الآن؛ بحسب إسلام بيومى مدير مركز المعلومات بهيئة الكتاب؛ ضمن مشاركاتها بمبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.

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