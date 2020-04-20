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أخبار العالم

165 ألف وفاة حول العالم بسبب كورونا.. كيف سجلت الجائحة هذا الرقم؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت مواقع عالمية مهتمة بإحصاء أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في العالم، عن وصول أعداد الوفيات جراء الفيروس إلى 165 ألف حالة وفاة حول العالم. 


ونرصد في هذا التقرير كيف وصلت أعداد الوفيات في العالم بسبب كورونا منذ ظهوره حتى اليوم. 


وصلت أعداد الوفيات في العالم يوم 19 فبراير الماضي 2126 حالة وفاة فقط، وكان انتشار الفيروس في بدايته.
 

وبعد مرور شهر، وبالتحديد في 19 مارس الماضي سجل العالم 10 الاف حالة وفاة بسبب كورونا، في ارتفاع لما يقرب من 8 الاف حالة وفاة في شهر. 


وترتفع وتيرة الوفيات جراء الفيروس بين 19 مارس و19 ابريل ليزداد الى 65 ألف حالة وفاة في شهر واحد، ويصل الإجمالي 165 ألف حالة وفاة في العالم، ولا تزال الجائحة مستمرة وتسجل وفيات وضحايا كل ساعة حول العالم.
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