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ثقافة

اتحاد الناشرين المصريين يعد لائحة مشروع التكافل لعرضها على مجلس الإدارة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة ممدوح علي، في اتحاد الناشرين المصريين،  اجتماع أونلاين لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بمشروع تكافل الناشرين. 

واعتمدت اللجنة، إعداد لائحة المشروع وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الناشرين في أول اجتماع له، كما عرض رئيس اللجنة مجهودات رئيس اتحاد الناشرين المصريين بخصوص التواصل المستمر مع  وزير التجارة والصناعه  للحصول على قروض للناشرين والتي أصبحت ضرورة ملحة لكثير من الناشرين في الظروف التي تمر بها المهنة بسبب وباء كورونا وسيتم موافاتكم بالمستجدات قريبًا.

وكان قد أعلن الاتحاد من قبل، أن الناشرين تكبدوا خسائر ضخمة خلال الفترة الحالية، نتيجة وقف معارض الكتب في دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد العديد من الدول.
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