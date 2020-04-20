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رياضة

إسماعيل يوسف: مرتضى منصور سر تحويل مساري من العمل بالتدريب إلى مدير الكرة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يكن يفضل تولي منصب مدير الكرة بالنادي الأبيض في موسم 2014-2015.


وأضاف تيجانا خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عملت أكثر من 15 عامًا في مجال التدريب ولم أكن أفكر في تولي منصب إداري".


وواصل:"مرتضى منصور أقنعني بتولي مهمة مدير الكرة في النادي موسم 2014-2015 وتحول مساري من مدرب إلى منصب إداري جديد بالنسبة لي".


وأوضح في نهاية تصريحاته:" الزمالك ضم 18 لاعبًا جديدًا في ذلك الموسم ومرتضى أبلغني بضرورة عمل ربط بين اللاعبين الجدد والقدامى وضرورة السيطرة على اللاعبين ونجحت في مهمتي وكان موسما جيدا حققنا خلاله الثنائية المحلية".
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