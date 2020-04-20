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رياضة

إبراهيم سعيد: حصلت على مقابل انتقالي للأهلي في شوال

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:49 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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حسام الحارتي

قال إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق إن مقابل انتقاله للنادي للأهلي كان كبيرا للغاية.

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، حصلت على مقابل انتقالي للأهلي في شوال".

وأكد إبراهيم سعيد أن مقابل اللاعبين في الوقت الحالي دخل الدوري المصري مبالغ فيها للغاية .

وتابع: "تعاملت مع 3 رؤساء في الزمالك وكانت مشكلة كبيرة والنادي الأهلي هو من صنع اسم إبراهيم سعيد".

وأوضح إبراهيم سعيد أن خلافه مع النادي الأهلي كان ماديا وتقديريا والتي تسببت في خلق الأزمات .

وأتم: "الجيل الحالي من اللاعبين يفعل أضعاف ماكنا نقوم به ومعظم اللاعبين لا يغادرون المقاهي في الوقت الحالي".

 

 

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