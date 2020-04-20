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أخبار البلد

وزارة الإعلام تنتج فيلمًا وثائقيًا عن حديقة الحيوان لعرضه اليوم للمشاهدين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:45 ص
اسامة هيكل وزير الدولة
اسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام
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حمادة خطاب

أنتجت وزارة الدولة لشئون الإعلام فيلما وثائقيا عن حديقة الحيوان بالجيزة، يتم عرضه على المنصات والصفحة الرسمية للوزارة وذلك بمناسبة شم النسيم.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام،" أن وزير الزراعة تلقى  من الوزارة فيلمًا تسجيليًا عن حديقة الحيوان مدته 13  دقيقة من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يتم إذاعته للمواطنين اليوم احتفالا بشم النسيم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف هيكل أن ذلك يأتي ضمن مبادرة شم النسيم في البيت، في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في الوقت الحالي، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وغلق حديقة الحيوان منعًا للتكدس والزحام، والحد من الاختلاط.


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