أخبار البرلمان | إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا.. وحسم قوانين لمواجهة تداعيات الفيروس

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 19 أبريل:

سجن وغرامة مالية.. عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص

بنسبة 80%.. زيادة مرتقبة في المعاشات.. وهذا موعد صرفها

بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

18 حالة.. نائب قليوب يكشف تفاصيل إصابات فيروس كورونا

أزمة دفعات التخرج.. تعليم البرلمان تقدم حلولا للاكتفاء بعمل أبحاث للفرق النهائية

مسافات آمنة وغرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية.. إجراءات وقائية مشددة من البرلمان ضد كورونا

كل ما تريد معرفته عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أزمة دفعات التخرج.. تعليم البرلمان تقدم حلولا للاكتفاء بعمل أبحاث للفرق النهائية

طلب إحاطة للبرلمان يحذر من إعادة استخدام الجوانتيات والكمامات