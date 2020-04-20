ليبيا تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات إلى 51 إصابة.





وكان مركز مقاومة الأمراض في ليبيا، أعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، وذلك يوم الجمعة الماضية.





ومساء الأربعاء، أعلنت ما تسمى بحكومة الوفاق الموالية لتركيا، تنفيذ حظر تجوي كلي ابتداءًا من الجمعة المقبلة الموافق لمدة 10 أيام ،وذلك على إثر ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت إنه يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.