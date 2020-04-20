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مصطفى بكري: نحن أمام رئيس لديه من التراث والمواقف ما يعطي ثقة الشعب فيه.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:32 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه لم يكن هناك بنية تحتية في الدولة منذ وقت سابق وان لم نقم بالاصلاحات الاقتصادية في نوفمبر 2016 لم نكن نستطيع ان نتصدى إلى أزمة كورونا.

وأضاف مصطفي بكرى خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في قائد البلاد منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والحريص علي مؤسسات الدولة بالإضافة الانذارات وحذر من الإعلان الدستورى غير شرعي في نوفمبير 2012.

وأوضح مصطفى بكرى ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من رفض المساس بالشعب بالإضافة الي رفضه الي اتفاقية أمنية مع ايران ورفض تحويل سيناء الى اقليم منفصل مع قناه السويس.

وتابع مصطفي بكرى: أننا أمام رئيس لدية من التراث والمواقف ما يعطي ثقة الشعب فية كما ان الذين تألموا من تداعيات هذه الاجراءات كان لديهم ثقة اننا سننتصر.

واستكمل مصطفى بكرى ، أن هذا كله جعل المواطن المصرى يعلم جيدا ان الدولة مستعدة كما ان الدولة مستعدة منذ تخصيص الـ100 مليار الخاصين بمواجهة ازمة فيروس كورونا.
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