AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جومانا مراد تهنئ شيرى عادل بعيد ميلادها.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:46 ص
شيرى عادل
شيرى عادل
Advertisements
محمد بدران

هنأت الفنانة جومانا مراد، صديقتها النجمة شيري عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت جومانا عبر خاصية "ستورى" صورة وعلقت قائلة "كل عام وانتى بخير ياحبيبتى".

احتفلت الفنانة شيري عادل، أمس الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها. 

اسمها الحقيقي شيرين عادل، واختارت لنفسها اسم شيري حتى لا يتشابه اسمها مع المخرجة شيرين عادل التي كانت معروفة وقت ظهورها على الساحة الفنية.

وسبق أن نشرت شيرى عادل، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أحيت فيه ذكرى ميلاد والدها الراحل في 9 أبريل الجارى.

جومانا مراد تهنئ شيرى عادل بعيد ميلادها.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجى المقدم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها و تبهر جمهورها.. شاهد

أخبار الفن.. بعد صورها شبه العارية ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا.. وزوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده

يسرا تهنئ كندة علوش بعيد ميلادها

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلادها فى كواليس "دهب عيرة" بهذه الطريقة.. صورة

جومانا مراد تروج لـ "خيانة عهد" بهذه الطريقة.. صورة

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

ترشيحاتنا

كورونا أم الاختراع.. رمضان حول العالم كما لم تره من قبل

باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يكشف الحقيقة

والد هند صبري يستغيث للرئيس التونسي بسبب كورونا.. تفاصيل

عرض جديد ظهر على مرضى فيروس كورونا.. تعرف عليه

إعفاء متحدث الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه

ترامب يتوقع وفاة 60 ألف أمريكي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج