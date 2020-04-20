جومانا مراد تهنئ شيرى عادل بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة جومانا مراد، صديقتها النجمة شيري عادل بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت جومانا عبر خاصية "ستورى" صورة وعلقت قائلة "كل عام وانتى بخير ياحبيبتى".



احتفلت الفنانة شيري عادل، أمس الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها.

