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توك شو

هاني شاكر: أغنيتي الجديدة باقة ورد لأبناء الطاقم الطبي.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:49 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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محمد حليم قنديل

علق الفنان  هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على أغنيته الجديدة المهداة لأطباء مصر  باسم " الجيش الابيض"  قائلًا "  أنا إحساسي يمثل إحساس كافة جماهير مصر تجاه أبناء جيش مصر الابيض  ووقفته المشرفة والعظيمة منذ بداية أزمة كورونا بالاضافة لدور الشرطة والجيش دفعني  لعمل هذه الاغنية.


وأضاف الفنان هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلا: "هذه الاغنية تمثل باقة ورد  واعترافا بجميلهم في ظل الازمة الراهنة".


وكشف هاني شاكر  النقاب عن كواليس صدور الاغنية الاخيرة قائلا: "هاتفت صديقي أمير طعيمة  ورحب جدًا بالفكرة وفورًا أرسل لي الكلمات  وقمت بالاتصال بالملحن خالد جنيدي لاتمام الاغنية وتابع  قائلًا  " ربنا يحيمهم ويحفظهم وأزمة كورونا أثبتت ان الجيش الابيض لايقل في أهميته  لمصر عن  القوات المسلحة والشرطة".


وعلق شاكر على ظاهرة التنمر تجاه الطاقم الطبي من بعض  الاشخاص خوفًا من كورونا  قائلًا " مايحدث جهل بالقواعد والاصول  والعلم وكل شيء، متسائلًا لماذا التنمر والجفاء  لمجرد ان طبيبا أو ممرضا يعمل في مستشفى أو يتعامل مع المصابين؟.  


وتابع هاني شاكر، قائلا : " أنا ملتزم بالحظر الصحي مابنزلش غير للشديد القوي .. آخر مرة نزلت وقت تسجيل الاغنية وجميع أفراد اسرتي  يحرصون على ذلك ".

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